Сырский: На Бахмутском направлении враг потерял лучшие части, но штурм продолжается

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ генерала-полковника Александра Сырского, общая обстановка на Восточном направлении остается сложной. Враг не оставляет своих намерений по возобновлению наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях, к которым осуществляет активную подготовку.

Продолжаются ожесточенные бои в районе Бахмута. После потери на прошлой неделе населенных пунктов Андреевки и Клещеевки, враг проводит многочисленные контратаки с разных направлений, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции.

Ведь эти, небольшие, на первый взгляд, населенные пункты, были важными элементами оборонительного рубежа врага, который протянулся от Бахмута до Горловки.