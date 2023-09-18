Сырский: На Бахмутском направлении враг потерял лучшие части, но штурм продолжается

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ генерала-полковника Александра Сырского, общая обстановка на Восточном направлении остается сложной. Враг не оставляет своих намерений по возобновлению наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях, к которым осуществляет активную подготовку.
Продолжаются ожесточенные бои в районе Бахмута. После потери на прошлой неделе населенных пунктов Андреевки и Клещеевки, враг проводит многочисленные контратаки с разных направлений, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции.
Ведь эти, небольшие, на первый взгляд, населенные пункты, были важными элементами оборонительного рубежа врага, который протянулся от Бахмута до Горловки.
В результате успешных действий украинских войск была пробита линия обороны врага, которую он пытался закрыть, бросая в бой все имеющиеся резервы, подчеркивает командующий.