Сыну президента США Хантеру Байдену предъявили обвинение в незаконном приобретении и владении оружием

Согласно телеканалу, два пункта обвинения связаны с тем, что в 2018 году сын президента США при покупке пистолета солгал о том, что не употребляет наркотики. В третьем пункте утверждается, что Хантер Байден владел огнестрельным оружием в период употребления наркотиков. CNN уточняет, что и то, и другое являются федеральными преступлениями.

Расследование в отношении Хантера Байдена началось в 2018 году. Летом 2023 года сын президента заключил сделку с Минюстом США, в рамках которой он должен был признать себя виновным в двух налоговых правонарушениях, совершенных в 2017-2018 годах. Взамен с Хантера должны были снять обвинения в незаконном хранении оружия через два года. Однако сделку 26 июля не одобрил суд, а спецпрокурор по делу Дэвид Уайсс позднее заявил, что переговоры по этому вопросу зашли в тупик и были прекращены.