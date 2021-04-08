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В интервью Би-би-си сын американского президента Хантер Байден рассказал о борьбе с наркотической и алкогольной зависимостью, поддержке со стороны семьи и своей работе в украинской газовой компании "Бурисма".
Hunteris Bidenas
Hunteris Bidenas
© AP / Scanpix

Интервью приурочено к выходу его автобиографической книги Beautiful Things ("Всё хорошее").

Мотивацией для написания книги 51-летний предприниматель и финансист назвал любовь и поддержку своей семьи, которая помогла ему побороть зависимость.

Хантер Байден также рассказал о своих проблемах с наркотиками и подчеркнул тяжелую ситуацию с наркозависимыми во всем мире.

"Прямо сейчас мы переживаем две пандемии — есть пандемия коронавируса, и есть пандемия зависимости", — заявил он.
После смерти своего брата от рака в 2015 году он расстался с женой, остался один и поддался старому пристрастию к алкоголю, кокаину и крэку.

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Последний он регулярно доставал прямо на улицах Вашингтона.

"Мой брат только что умер, мы разошлись с женой, я остался в квартире один и просто напивался до полусмерти. Это было ужасно", — вспоминает Байден.

Однако все это время, по его словам, он чувствовал заботу и поддержку отца, который не давал ему остаться один на один со своими проблемами и всегда находил для него время.

По его словам, в центре жизни каждого алкоголика или наркомана чего-то не хватает и они хотят заполнить эту дьявольскую пустоту.

"Нам пора начать смотреть на зависимость как на психическую проблему, а не этическую или нравственную", — считает он.

Мать Хантера, первая жена Джо Байдена, погибла в 1972 году в автокатастрофе, которая также унесла жизнь его сестры.

Он рассказал, что помимо нежелательного внимания таблоидов и нападок врагов, его борьба с наркозависимостью принесла ему сочувствие соотечественников, переживших похожий опыт:

"Мне кажется, в семье Байденов люди видят собственную семью. Они видят горе и потери, но также видят любовь и искренность. И, мне кажется, люди видят, что мы не очень сильно отличаемся от любой другой семьи".

Байден также прокомментировал споры вокруг позиции в совете директоров украинской газовой компании "Бурисма", которую он занимал 2014-2019 годах.

Еще в 2015 году высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США увидел в этом назначении потенциальный конфликт интересов — учитывая, что в тот момент Джо Байден на должности вице-президента США курировал отношения с Украиной.

Однако настоящий скандал разгорелся в 2019 году, когда в преддверии выборов президент Дональд Трамп и другие республиканцы попытались представить отношения семьи Байденов с Украиной как грандиозную коррупционную схему.

Республиканцы в Конгрессе провели расследование, однако не нашли доказательств влияния карьеры Хантера Байдена на внешнюю политику администрации Обамы.

Предприниматель рассказал, что навел справки и все проверил, прежде чем принять предложение, но не учел тот факт, что у многих возникнет двусмысленное впечатление.

Он также прокомментировал перспективы участия своего отца в президентских выборах 2024 года, когда тому уже будет 82 года.

"Мой отец моложе меня в физическом и умственном плане. Я не знаю более энергичного человека", — уверен Хантер Байден.

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bbcrussian.com
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