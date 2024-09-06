Сын президента Байдена признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов. Ему грозит многолетний срок

Участники процесса в федеральном суде Лос-Анджелеса в четверг в присутствии обвиняемого собирались приступить к отбору жюри присяжных. Вместо этого Байден своим заявлением прекратил процесс.

Судья Марк Скарси на это объявил, что Байдену грозят до 15 лет тюрьмы и штраф в размере до миллиона долларов, и назначил оглашение приговора на 16 декабря.

Байден обвиняется в неуплате налогов на сумму 1,4 млн долларов в 2016–2019 гг.

Обычно обвиняемые в США соглашаются признать вину в обмен на согласие стороны обвинения снять какие-то из обвинений и смягчить запрашиваемое наказание. Но в этом случае, как передали из суда журналисты, соглашения с прокурорами не было.