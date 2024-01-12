Сын Байдена не признал вину по делу о мошенничестве с налогами

Хантер Байден обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,4 млн долларов с 2016 по 2019 гг, тратя миллионы долларов на наркотики, услуги эскорта, дорогие автомобили и другие предметы роскоши.
Ему грозит до 17 лет тюрьмы в случае осуждения.
Байден-младший ответил "невиновен", когда судья округа Марк Скарси спросил его, признает ли тот свою вину. Скарси назначил дату судебного процесса на 20 июня.
Байден не обращался к журналистам и протестующим, ожидавшим его у здания суда после слушания. Его кортеж покинул здание через задний выход.
Адвокат Байдена Эбби Лоуэлл заявил, что его клиент заплатил недоимки по налогам и его преследуют из-за его знаменитой фамилии.
Сын президента, который публично обсуждал свою борьбу с наркозависимостью, никогда не занимал должностей в Белом доме или в избирательном штабе своего отца.
Он также заявил о своей невиновности в другом деле, рассматриваемом в штате Делавэр, где ему предъявлено обвинение во лжи о своем незаконном употреблении наркотиков при покупке оружия. Эти обвинения предусматривают до 10 лет тюрьмы в случае осуждения.
Оба дела были инициированы федеральным прокурором Дэвидом Вайсом, который расследует действия Хантера Байдена с 2019 года и в прошлом году был повышен до статуса специального прокурора. Федеральный судья отклонила предложенное соглашение о признании вины прошлым летом. Министерство юстиции заявило, что расследование в отношении Хантера Байдена продолжается.
Республиканцы в Палате представителей настаивают на том, чтобы Хантера Байдена привлекли к ответственности за отказ давать показания на закрытых слушаниях в их расследовании по импичменту его отца. Это может привести к предъявлению дополнительных уголовных обвинений.
Хантер Байден предложил дать показания публично в рамках этого расследования, но законодатели отклонили его предложение. В среду он вызвал переполох на Капитолийском холме, когда неожиданно появился на заседании Палаты, где рассматривались обвинения в неуважении к Конгрессу.
Республиканцы сосредоточились на работе Хантера Байдена в украинских и китайских компаниях, в то время как его отец занимал пост вице-президента США с 2009 по 2017 год. Пока они не нашли никаких доказательств неправомерных действий со стороны старшего Байдена.
В налоговом деле прокуроры заявили, что он заработал более 7 миллионов долларов между 2016 и 2019 годами, включая 2,3 миллиона долларов за свою должность в совете директоров Burisma, украинского промышленного конгломерата. Он также занимал пост в совете директоров CEFC China Energy Co Ltd, китайского энергетического конгломерата.
Опрос общественного мнения Reuters/Ipsos, опубликованный в среду, показал, что 44% американцев считают преследование Хантера Байдена политически мотивированным, в то время как 33% так не считают. В то же время 56% считают, что Хантер пользуется поблажками со стороны прокуроров.