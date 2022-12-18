Алидусти — одна из самых влиятельных актрис в своём поколении, отмечает The Guardian. Она отмечена несколькими профессиональными наградами и сыграла главную роль в получившем в 2017 году "Оскара" фильме "Коммивояжёр" Асгара Фархади.
После начала массовых протестов в Иране Алидусти регулярно выкладывала в свой инстаграм публикации в поддержку манифестантов. В одной из публикаций она сфотографировалась без обязательного в стране для женщин хиджаба с используемым протестующими лозунгом "Женщины, жизнь, свобода" — запись собрала больше миллиона лайков.
В последней перед арестом записи Алидусти высказалась о казнённом за участие в протестах Мохсене Шекари. Каждая международная организация, которая молча наблюдает за этим кровопролитием, позорит человечество, — написала она. Сейчас её инстаграм недоступен.
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