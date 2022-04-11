Священники Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП) написали коллективное обращение в высшую судебную инстанцию ​​мирового православия - Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей - с иском против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, говорится в сообщении, выложенном на странице протоиерея УПЦ МП Андрея Пинчука в Facebook в понедельник, 11 апреля.

В обращении, в числе прочего, указывается, что Кирилл проповедует доктрину "русского мира", которая, по словам подписантов, не соответствует православному учению и должна быть осуждена как ересь. По мнению авторов иска, Кирилл совершил моральные преступления, благословив войну против Украины и полностью поддержав агрессивные действия российских войск на территории Украины.

Авторы обращения, которое подписали уже более 240 священников, призвали Собор "рассмотреть публичные заявления Кирилла по поводу войны против Украины, дать им оценку в свете Священного Писания и Священного Предания Церкви", привлечь Кирилла к ответственности и лишить его права занимать патриарший престол. Они также призвали осудить военную агрессию РФ против Украины и потребовать от президента Владимира Путина прекратить войну и освободить все захваченные украинские территории.