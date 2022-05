Сводка минобороны Британии: Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп

Вполне вероятно, что более четверти российских батальонных тактических групп, отправленных Россией в Украину, оказались небоеспособными, предположили в ведомстве.

По данным британского исследовательского центра безопасности RUSI, большинство батальонных тактических групп насчитывает 700-800 человек личного состава.

Как заявили в британском минобороны, больше всего в войне пострадали самые элитные подразделения российской армии, такие как ВДВ.

"России, вероятно, потребуются годы, чтобы воссоздать эти силы", - заявили в британском военном ведомстве.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 May 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 2, 2022