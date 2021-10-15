Митинг был организован основанной Михаилом Саакашвили крупнейшей оппозиционной партией — "Единое национальное движение". С утра для участия в акции из разных уголков Грузии в Тбилиси двинулись автомобильные колонны оппозиции.

В некоторых районах их встретили группы агрессивных контрдемонстрантов — противников прежних властей. Некоторые из них кидали в машины веники, символизирующие пытки в тюрьмах при прежних властях, и выкрикивали оскорбления.

Несмотря на это, к вечеру участники оппозиционной акции заполонили площадь Свободы в центре Тбилиси и часть проспекта Руставели.

С установленной на площади сцены с фрагментами флага ЕС — золотыми звездами, грузинским флагом и надписью: "Свободу Мише" выступали с речами, пели и даже читали стихи.

Отсюда гендиректор телеканала "Мтавари архи" и один из адвокатов Саакашвили Ника Гварамия зачитал очередное послание Саакашвили из тюрьмы. Экс-президент призвал к участию во втором туре местных выборов, которые должны состояться 30 октября, и к примирению в обществе.

"Я не могу смотреть со стороны на уничтожение нашей родины. Этому я предпочел бы смерть. Поэтому я здесь. Я здесь и твердо решил остаться, чтобы этим внести свой вклад в поражение режима, борьбу грузинского народа против бедности, коррупции, несправедливости и разрушения. Чтобы вместе с грузинским народом воспротивиться режиму Иванишвили [Бидзина Иванишвили -экс-председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта"], который тащит в путинскую Россию нашу родину. Мы, все вместе, не должны этого допустить, и все вместе должны вернуть Грузию на ведущий к Западу путь ", — говорится в обращении Саакашвили.

"Пусть ни у кого ни будет ни малейшей надежды на то, что кто-то смирится с тем, что Михаил Саакашвили, третий президент этой страны, будет заперт в тюрьме, и мы не продолжим борьбу, пока он не выйдет", — пообещал, выступая на митинге, Ника Мелия, председатель ЕНД и кандидат в мэры Тбилиси, который также уделил большую часть своего выступления второму туру выборов 30 октября, назвав его историческим днем.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, правящая партия "Грузинская мечта" набрала почти 47% пропорциональных голосов, опередив все остальные партии на местных выборах 2 октября. ЕНД, которая была у власти до 2012 года, остается крупнейшей оппозиционной силой в стране — она получила почти 31% голосов.

Несмотря на это, кандидатам в мэры от правящей партии не удалось набрать более половины голосов избирателей, необходимых для победы в первом же туре выборов мэра, в 20 муниципалитетах, в том числе в пяти самоуправляющихся городах. Здесь состоятся вторые туры между двумя кандидатами, набравшими наибольшее число голосов избирателей.

В большинстве случаев во втором раунде избирательной гонки соперниками правящей партии стали представители "Единого национального движения".

Новый заряд

В ЕНД призывали присоединиться к акции 14 октября всех граждан Грузии вне зависимости от политических симпатий. Однако большая часть оппозиционных партий, в том числе и тех, кто называет Саакашвили политическим заключенным, к акции не присоединились, отмечая, что при желании их политики могут участвовать в митинге в индивидуальном порядке.

Несмотря на это, многие из собравшихся на акции не скрывали, что не ожидали, что оппозиционный митинг будет настолько масштабным, и связывали это с возвращением на родину Саакашвили, который остается одним из самых весомых и популярных оппозиционных лидеров на политической арене Грузии, несмотря на то, что не жил здесь последние восемь лет.

"Вы посмотрите сколько людей, море людей. У людей появилась надежда после того, как Миша вернулся!" — обратилась ко мне женщина средних лет, показывая в сторону центрального проспекта, где тянулись колонны протестующих.

"Заряд, очень сильный заряд чувствуется. Были ведь и другие оппозиционные митинги, но факт на лицо — столько людей на них не было. Для меня это тоже неожиданно, и я очень рада. По-моему, наконец-то народ проснулся", — говорит еще одна из участниц митинга, жительница Тбилиси Ирине Гиоргадзе.

По ее словам, она пришла на акцию из-за ощущения несправедливости и согласна с главным требованием акции — освобождением Саакашвили из заключения: "Пусть сперва кто-то сделает больше, чем этот человек для Грузии, а потом уже его судит".

В правящей партии, между тем, говорят, что акция 14 октября в очередной раз показала, что ожидания оппозиции и самого Саакашвили не оправдались. В эфире телекомпании "Имеди" председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, комментируя акцию оппозиции, сказал, что сейчас все наблюдают за "началом конца "Национального движения".

"Это очень хороший процесс для нашей страны, для грузинской демократии. Это то, что наше общество ждет уже годами. Практически, уже два десятилетия "Национальное движение" не дает покоя этой стране", — заявил он.

Саакашвили покинул Грузию после истечения своего третьего президентского срока в 2013 году. В Грузии ему были предъявлены обвинения по нескольким нашумевшим делам. По двум из них он был осужден заочно и приговорен к шести годам лишения свободы. Саакашвили считает обвинения и вынесенные судебные приговоры политически мотивированными. Он объявил голодовку вскоре после ареста 1 октября.

Все последние годы Саакашвили, который жил в Украине, говорил о намерении вернуться в Грузию. За день до местных выборов 2 октября в Грузии Саакашвили сообщил о том, что вернулся на родину. Он опубликовал в социальных сетях сначала пост о том, что он в Грузии, а потом видеообращения.

В правящей партии изначально называли распространенные видео экс-президента фейком и утверждали, что на самом деле Саакашвили не покидал территорию Украины. Однако уже к вечеру 1 октября премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил на брифинге о задержании бывшего президента в Тбилиси.

По словам представителей властей, о передвижении Саакашвили из Украины в Грузию правоохранителям было известно заранее, но эта информация намеренно скрывалась для успешного проведения спецоперации по задержанию экс-президента.

Как говорят в следственных органах, ведется расследование по факту незаконного пересечения Саакашвили государственной границы, а также незаконной перевозки мигрантов через госграницу и создания им соответствующих условий для их незаконного пребывания в стране.

В рамках следствия по статье об укрывательстве преступлений уже задержаны и отправлены в предварительное заключение владелец квартиры, в которой задержали Саакашвили, и отец с сыном, которые, по версии следствия, отвезли Саакашвили в одну из деревень в Западной Грузии после того, как он незаконно пересек грузинскую границу.

Адвокаты задержанных говорят, что обвинения политически мотивированы и предъявлены по не существующей в Уголовном кодексе статье, так как речь в обвинении идет об укрывательстве самого осужденного экс-президента, а не преступления.