Свидетель из Украины на заседании суда в Берлине во вторник, 26 октября, опознал россиянина, обвиняемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, как мужа сестры его супруги по имени Вадим Николаевич К. Он также предположил, не приводя фактических доказательств, что обвиняемый является сотрудником российских спецслужб в звании полковника, сообщил корреспондент DW из зала суда.
В конце июля свидетель - 55-летний предприниматель из Харькова по имени Александр - уже давал показания в берлинском суде по делу об убийстве Хангошвили, но тогда он заявил, что не уверен в том, что перед ним - его родственник. Он ушел от прямого ответа на вопрос, узнал ли он своего родственника в подсудимом, сказав тогда, что муж его золовки выглядел спортивнее. Да и виделись они, по его словам, всего лишь дважды, причем оба раза - десять лет тому назад.
Через три недели после этого Александр заявил в интервью журналу Der Spiegel, что он сказал в суде неправду - якобы из опасений за собственную безопасность. Он также заявил, что на самом деле он опознал своего родственника и, более того, тот в разговоре с ним чуть ли не намекал на свое личное знакомство с президентом России Владимиром Путиным. Как отметили в своей статье журналисты Der Spiegel, неясно, готовил ли кто-то Александра к тому, чтобы он изменил свои показания и заявил, что знает подсудимого.
Убийство в парке Малый Тиргартен
Гражданин Грузии, этнический чеченец Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019 года. Он был объявлен Россией в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.
Предполагаемый убийца Хангошвили был задержан в Берлине в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. По сведениям портала The Insider, "Вадим Соколов" - на самом деле связанный со структурами ФСБ Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.
Красиков отрицает, что это его подлинное имя. Он неоднократно подчеркивал, что в действительности его зовут Соколов, как это значится в документах, предъявленных им при въезде в ЕС.
Bellingcat как поставщик доказательств
Разбирательство по делу об убийстве Хангошвили продолжается в Берлине уже больше года. Один из ключевых вопросов - были ли выстрелы в Малом Тиргартене спланированы и организованы из-за рубежа, то есть является ли убийство Хангошвили операцией иностранных спецслужб. Доказательства в пользу этой версии собирали не только и не столько следователи берлинской прокуратуры и Генеральной прокуратуры ФРГ, сколько сотрудники Der Spiegel, интернет-издания Bellingcat и его российского партнера The Insider.
В марте 2021 года представитель Bellingcat давал показания в суде. Позднее Bellingcat заявил о новых доказательствах причастности России к убийству в Берлине, а полгода спустя и владелец Bellingcat, и The Insider были внесены Минюстом РФ в список "иностранных агентов". Главный редактор The Insider Роман Доброхотов бежал из России и позднее был объявлен в розыск.
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