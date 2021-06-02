Экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую пригласили в США для выступления в сенате. Об этом сообщил ее Telegram-канал во вторник, 1 июня. Инициаторами приглашения были американские сенаторы Джинн Шахин, Крис Мерфи и Роб Портман, которые в тот же день встретились с одним из лидеров белорусской оппозиции в Вильнюсе.

"Сенаторы пригласили Светлану Тихановскую посетить Вашингтон и выступить в комитете по иностранным делам в Сенате США в июне ... Тихановская отметила важность встречи Байдена с Путиным и предложила подготовить позицию от белорусских демократических сил к этой встрече", - говорится в сообщении.

США готовы к секторальным санкциям

Тихановская выразила США благодарность за принятие Belarus Democracy Act, который поддерживает независимые СМИ и гражданское общество. Она обсудила с сенаторами атаки на белорусские независимые медиа – Hrodna.life, TUT.by, "Белсат" и независимых журналистов. Тихановская предложила предложила также поддержать белорусскую службу "Радио Свобода" и запустить белорусскую редакцию "Голоса Америки".

"Сенатор Шахин подчеркнула, что в вопросе Беларуси Республиканская и Демократическая партии имеют общую позицию и будут поддерживать белорусов. Роб Портман сказал, что время заявлений прошло и настало время решительных действий, поэтому США готовы к секторальным санкциям, чтобы остановить беззаконие и произвол режима", - сообщили в офисе Тихановской.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси с августа 2020 года проходят протесты против результатов президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Белорусы обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость.

В ходе протестов арестованы и задержаны более 30 тысяч человек, в том числе десятки журналистов. Сотни человек пострадали, еще несколько погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Европейский Союз и США ввели санкции в отношении правителя Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.