Находящаяся с визитом в США лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская провела в понедельник, 19 июля, переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле. Об этом сообщили в телеграм-канале Тихановской.

"Они обсудили захват самолета Ryanair, нападения на гражданское общество и медиа, организованную режимом нелегальную миграцию в Литву как попытку мстить ЕС", - указывается в сообщении.

Together with @SecBlinken, @UnderSecStateP, @derekchollet, & @USAmbBelarus, we discussed further joint actions on the international arena, how to make Belarus Democracy Act more effective, provide emergency support for free media in Belarus after the regime's crackdown on them. pic.twitter.com/FUfxmN3cMk