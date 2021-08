Свергнутый вице-президент Афганистана обвинил талибов в похищении детей

"Талибы не пропускают продукты питания и топливо в долину Андараб. Гуманитарная ситуация ужасающая. Тысячи женщин и детей оказались вынуждены бежать в горы. В течение последних двух дней "Талибан" похищает детей и стариков и использует их в качестве живых щитов для передвижения или обысков в домах", — написал политик на своей странице в соцсети Twitter.

Talibs aren't allowing food & fuel to get into Andarab valley. The humanitarian situation is dire. Thousands of women & children have fled to mountains. Since the last two days Talibs abduct children & elderly and use them as shields to move around or do house search.