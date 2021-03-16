Он лег в больницу Эдуарда VII в центре Лондона 16 февраля, после того, как почувствовал себя плохо. Подробности его болезни не раскрывались.

Позже он перенес не уточненную кардиологическую процедуру в другой лондонской больнице - Святого Варфоломея, после чего вернулся в клинику Эдуарда VII.

Выписавшись из больницы, герцог вернулся в Виндзорский замок после 28 дней в стационаре. Это была самая длительная госпитализация в его жизни.

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В официальном заявлении Букингемского дворца говорится, что он был выписан "после лечения инфекции и успешной процедуры, необходимой для лечения его хронической болезни. Его королевское высочество хотел бы выразить благодарность всему медицинскому персоналу, который за ним ухаживал, а также всем тем, кто послал ему добрые пожелания".

Герцог Эдинбургский и королева, которой 94 года, провели последний карантин в Виндзорском замке с небольшой группой персонала, которую назвали "карантинной группой Ее величества". Королева и принц, состоящие в браке уже 73 года, были привиты от коронавируса в январе.

При том, что нам не известна истинная причина, по которой принц Филипп попал в больницу, Букингемский дворец подчеркнул, что к пандемии Covid-19 она отношения не имеет.

В больнице Эдуарда VII герцога навещал его сын, принц Уэльский. Больница Эдуарда VII является частной клиникой в центральном Лондоне. Среди ее пациентов были и королева, и другие старшие члены королевской семьи.

Герцога вывезли из больницы через боковую дверь на кресле и помогли ему сесть на заднее сидение ожидавшей машины.

Принц Филипп сложил с себя королевские обязанности в 2017 году. Он и ранее оказывался в стационаре, в том числе в 2012 году - для лечения инфекции мочевого пузыря, а в 2013 ему была сделана диагностическая операция брюшной полости.

Члены королевской семьи продолжали выполнять свои обязанности, пока принц Филипп находился в больнице.

В феврале королева Елизавета II возобновила выполнение королевских обязанностей, возведя в рыцарский сан королевского советника, вице-адмирала Тони Джоунстона-Бёрта на частной церемонии в Виндзорском замке, проведенной с учетом выполнения правил социального дистанцирования.

Она также принимала участие в многочисленных виртуальных встречах с учеными, военными, министром финансов Риши Сунаком. Традиционные еженедельные встречи с премьер-министром Борисом Джонсоном проводились по телефону.