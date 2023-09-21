Суперъяхта олигарха: почему так сложно изъять российские активы на Западе

В конечном счете яхта была куплена бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом за 67 млн долларов, но теперь он отозвал свою ставку из-за целой волны судебных исков, включая и тот, который был подан дочерью Гурьева, которая утверждает, что это она, а не ее отец-миллиардер, является единственным взрослым бенефициаром траста, которому принадлежит яхта.

Правительство островного государства хочет продать судно и сохранить выручку, для чего оно еще в июне прошлого года изменило закон перед тем, как выставить яхту на аукцион.

На этой неделе на острове Антигуа (государство Антигуа и Барбуда на Малых Антильских островах в Карибском море) возобновляется судебное разбирательство, которое начала дочь российского миллиардера Андрея Гурьева, чтобы оспорить изъятие суперъяхты Alfa Nero.

Расследование журналистов Би-би-си, связанное с яхтой Alfa Nero стоимостью в 54 млн фунтов стерлингов (около 67 млн долларов США ), привело их к британской фирме, чья законная помощь позволяет российскому олигарху утверждать, что подобные мегаактивы на самом деле ему вообще не принадлежат.

По данным Министерства финансов США, Гурьев входит в группу «связанных с Кремлем элит», которые «обеспечивают существенный доход российскому режиму».

Яхта Alfa Nero была задержана в апреле. До этого правительство США утверждало, что она принадлежит Гурьеву, которого оно называло «известным близким соратником» Владимира Путина .

«Я не знаю», — сказал он, опустив глаза на натертую до блеска тиковую палубу.

Портовый служащий эксклюзивной гавани Фалмут на острове Антигуа, где пришвартована Alfa Nero, охотно рассказывал о ее многочисленных особенностях. Но как только мы спросили, кому же она раньше принадлежала, его тон резко изменился.

Расследование также помогло выявить то, как трастовые структуры, которыми вот уже на протяжении многих лет совершенно законно управляет британская компания, позволяют Гурьеву утверждать, что на момент введения санкций и найденные нами яхты, и лондонская недвижимость вообще ему не принадлежат.

Расследование этого иска позволило Би-би-си обнаружить активы на сумму порядка 500 млн фунтов стерлингов (около 620 млн долларов США), связанные с находящимся под санкциями миллиардером.

Luminosity — одна из крупнейших суперъяхт c гибридным двигателем, на которой имеются своя вертолетная площадка, отдельный бассейн и джакузи, а в экипаже — десятки человек.

И это не единственные высокоценные активы, связанные с адресом этой компании на Нормандских островах.

Документы, поданные в Регистрационную палату в мае 2023 года, показывают, что как Witanhurst Estate, так и Alfa Nero связаны с семьей Гурьевых через компанию на острове Гернси, коронном владении британской монархии (остров Гернси входит в группу Нормандских островов и не является собственно частью Великобритании).

К моменту листинга «ФосАгро» на Лондонской фондовой бирже в 2011 году Гурьев купил полуразрушенный особняк Witanhurst Estate в лондонском районе Хайгейт, который затем превратил в один из наиболее дорогих объектов недвижимости британской столицы с примерной стоимостью в 300 млн фунтов стерлингов (371 млн долларов).

Свое состояние он заработал в «ФосАгро», компании по производству удобрений. Она была создана после распада Советского Союза, и Гурьев был одним из ее учредителей.

Мы видели документы, согласно которым отношениям компании и Гурьевых как минимум десять лет. Более того, на Антигуа Opus Private до сих пор продолжает работать в интересах некоторых членов семьи миллиардера.

На своем веб-сайте компания заявляет, что помогает «некоторым из самых богатых людей мира управлять своими активами и защищать их».

Как мы установили, вместе c суперъяхтами и объектами недвижимости, включая лондонский пентхаус стоимостью 50 млн фунтов стерлингов (62 млн долларов), общий портфель активов семьи Гурьевых можно оценивать в сумму, превышающую 500 млн фунтов стерлингов (620 млн долларов), причем все они связаны с компанией по управлению частными активами Opus Private, чей скромный офис находится на острове Гернси.

Когда инспекторы правительства поднялись на ее борт, они обнаружили, что огромное судно связано с тем же адресом на Гернси.

Произошло это на следующий день после того, как сын Гурьева тоже попал под санкции ЕС.

Вскоре после начала вторжения России в Украину Luminosity покинула порт на севере Италии и 10 марта прибыла в Черногорию, не входящую в состав ЕС .

Судебные документы, с которыми мы ознакомились на Антигуа, показывают, что компания Opus Private участвовала в судебном иске, который не смог остановить первоначальную продажу Alfa Nero с аукциона.

Важно отметить, что продолжать работать с находящимся под санкциями клиентом — совершенно законно при условии получения соответствующего разрешения от правительства. При этом дочь Гурьева не находится под санкциям ни Великобритании, ни ЕС, ни США.

В документах подробно описывается, что право собственности на суперъяхту принадлежит трасту, над которым, как предположил судья на Антигуа, Гурьев все еще имел какой-то контроль.

Мы знаем, что в списке бенефициаров траста произошли изменения, но мы не смогли независимо определить, когда именно они были сделаны. Если это случилось после введения санкций, то это было бы незаконным, если же до – то нет.

И дочь Гурьева, и компания Opus Private сказали нам, что это произошло до того, как Андрей Гурьев был подвергнут санкциям.