Sunday Times: к апрелю Украина может получить лишь четверть обещанных танков

Всего украинцы ожидают получить от западных партнеров 320 боевых машин, которые были им обещаны, пишет издание, но, как подсчитали журналисты, к началу апреля до Украины едва ли доберутся 50, говорится в статье.

В результате этих вооружений не хватит на то, чтобы как-то повлиять на ход боевых действий.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая завершается в воскресенье, постарается добиться от своих партнеров ускорить поставки, чтобы как можно быстрее передать Киеву хотя бы 80 танков.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в интервью немецкому Der Spiegel, что многие страны обнаружили, что у них просто нет такого количества исправных танков, чтобы передать Киеву.

"Политики отправили своих военных на склады и обнаружили, что их танки не готовы или не отремонтированы для доставки в Украину. Или что на ремонт пушек или силовой установки понадобится определенное время", - сказал он.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Sunday Times сказал, что западные страны не осознали, что им нужно приложить гораздо большие усилия для того, чтобы помочь Украине.

"До сих пор существует некое чувство - и я обнаруживаю его и у наших собственных военных - "давайте не будем отдавать все". [...] Генеральные штабы все еще думают, что им нужно что-то скрывать. Нам нужно полностью мобилизовать оборонную промышленность. Мы не успеваем. Русские работают на своих заводах в три смены. Запад работает в одну смену. Вот где нам нужно сократить разрыв", - сказал он.

О необходимости иметь на вооружении не менее 300 танков в октябре прошлого года в интервью Economist говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он тогда заявил, что Украине необходимо 300 танков, 700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц для запланированного им в 2023 году наступления.

При этом из его слов не следовало, что речь идет о именно о передаче 300 танков, а не об общем их числе в составе ВСУ.

"Я знаю что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, я думаю, вполне реально выйти на линию 23 февраля", - сказал он.