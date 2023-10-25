Сунак поддерживает гуманитарную паузу в Газе, но не прекращение огня

 
bbcrussian.com
Rishi Sunakas
Rishi Sunakas
ФОТО: AFP / Scanpix

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что поддерживает предложение о приостановке боевых действий, чтобы доставить гуманитарную помощь в сектор Газа, но отвергает призывы к полному прекращению огня.

В ходе дебатов в парламенте Сунак заявил, что Лондон последовательно призывал создать условия, позволяющие доставить помощь в сектор Газа, а также вывезти оттуда британских граждан и заложников, похищенных боевиками ХАМАС.

«Мы понимаем, что для того, чтобы все это произошло, должна быть более безопасная среда, что, конечно, требует определенных пауз, а не прекращения огня», – сказал он.

По его словам, эта идея обсуждалась с партнерами в ООН во вторник и будет обсуждаться дальше.

Представитель канцелярии премьера позже заявил журналистам, что прекращение огня «послужит только на пользу ХАМАС», в то время как «гуманитарные паузы, которые носят временный характер и ограничены в масштабах, могут быть оперативным инструментом».

Представитель Даунинг-стрит также добавил, что британский премьер не согласен с генсеком ООН Антониу Гутерришем, который заявил, что нападение ХАМАС «возникло не на пустом месте».

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