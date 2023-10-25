Сунак поддерживает гуманитарную паузу в Газе, но не прекращение огня

В ходе дебатов в парламенте Сунак заявил, что Лондон последовательно призывал создать условия, позволяющие доставить помощь в сектор Газа, а также вывезти оттуда британских граждан и заложников, похищенных боевиками ХАМАС.

«Мы понимаем, что для того, чтобы все это произошло, должна быть более безопасная среда, что, конечно, требует определенных пауз, а не прекращения огня», – сказал он.

По его словам, эта идея обсуждалась с партнерами в ООН во вторник и будет обсуждаться дальше.

Представитель канцелярии премьера позже заявил журналистам, что прекращение огня «послужит только на пользу ХАМАС», в то время как «гуманитарные паузы, которые носят временный характер и ограничены в масштабах, могут быть оперативным инструментом».