"Это была безрассудная и безответственная акция, вызывающая опасения в вопросах безопасности", — сказал глава Госдепа Энтони Блинкен, находящийся в Японии на встрече стран "Большой семерки".
Планов по эвакуации американской дипмиссии из Судана пока нет, заявил представитель Госдепартамента США Джон Кирби.
Накануне в своем доме в Хартуме нападению также подвергся посол Евросоюза, ирландский дипломат Эйдан О'Хара. Он серьезно не пострадал, но власти ЕС начали проверку мер для обеспечения безопасности своих дипломатов.
Боевые действия в Судане между регулярной армией и военизированной группировкой "Силы быстрой поддержки" (RSF) продолжаются четвертый день. За это время погибли уже порядка 185 человек, более 1800 ранены.
Столица страны Хартум подвергается воздушным и артиллерийским обстрелам. Закрыт аэропорт. На улицах слышны взрывы.
Конфликт вспыхнул в результате обострения в отношениях между фактическим президентом страны генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, в чьем подчинении находится регулярная армия, и его заместителем генералом Мохамедом Хамданом Дагало, командующим RSF.
Они пришли к власти в результате переворота в октябре 2021 года и постепенно разошлись во мнениях относительно курса и предлагаемого перехода к гражданскому управлению.
Острая фаза противостояния началась после того, как Дагало рассредоточил "Силы быстрой поддержки", насчитывающие порядка 100 тысяч человек, по всей стране, а аль-Бурхан воспринял это как угрозу.
Пока неясно, какая из сторон сделала первый выстрел в минувшую субботу.
Обе стороны утверждают, что контролируют ключевые объекты Хартума.
Местные жители прячутся в домах. Многие считают, что конфликт может оказаться затяжным.
Международные партнеры Судана просят стороны заключить договор о прекращении огня сроком на 24 часа для эвакуации из Хартума мирного населения и раненых военных.
Во вторник лидер "Сил быстрой поддержки" генерал Мохамед Хамдан Дагало заявил о готовности соблюсти предлагаемый режим.
Командование регулярной армии заявило, что с ними вопрос временного прекращения огня никто не обсуждал.
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