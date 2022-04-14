Среди арестованного имущества – 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 парковочных мест и моторная яхта. Также арестованы доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарными владельцами которых являются Медведчук или его жена.

Вечером 12 апреля появилась информация о том, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в ходе спецоперации задержали главу пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, который в конце февраля сбежал из-под домашнего ареста.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинцев. "Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в русском плену. Важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность", – сказал президент Украины.

В ответ на это советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что прежде чем обменивать Медведчука на украинских пленных, необходимо получить от него показания и дождаться приговора суда.

В Кремле также отреагировали на предложение Зеленского. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Медведчук не является гражданином России".

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук – украинский политик, имеющий тесные личные связи с президентом России Владимиром Путиным.

В Украине ему предъявили ряд обвинений, Медведчук находился под круглосуточным домашним арестом по факту государственной измены и содействия террористической деятельности, однако позже ему изменили меру пресечения. 26 февраля Генпрокуратура поручила Нацполиции проверить наличие Медведчука по адресу, где он находится под домашним арестом. Однако Медведчука на месте не оказалось. 18 марта Личаковский суд Львова заочно арестовал политика.