Суд в Японии признал неконституционным отказ регистрировать однополые браки

ЛГБТ-сообщество в Японии добилось первого крупного успеха в борьбе за признание однополых браков. Окружной суд в городе Саппоро в среду, 17 марта, постановил, что отказ государства признавать однополые союзы противоречит Конституции Японии, сообщили японские СМИ.
В Японии этой первый случай, когда суд вынес решение по вопросу о том, является ли непризнание брака для всех нарушением закрепленного в конституции страны принципа свободы и равноправия.
Прецедентное судебное решение
Суд в Саппоро в то же время отклонил иск трех однополых пар о выплате им компенсации в размере одного миллиона иен (7600 евро) за душевные страдания в результате отказа государства зарегистрировать их браки.
В этой связи адвокаты, однако, отметили, что их клиентам важны не деньги, а судебное постановление о неконституционности позиции государства. По мнению экспертов, решение суда в Саппоро может стать прецедентным для четырех других процессов в стране по делу о признании однополых браков.
Япония - единственная из семи крупнейших индустриальных стран, которая все еще не признает однополые браки. Тайвань первым в Азии признал в 2019 году однополые брачные союзы. В Германии закон о браке для всех вступил в силу 1 октября 2017 года.
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