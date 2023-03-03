По версии следствия, в марте 2022 года пилот российского самолета Су-34 получил приказ об уничтожении гражданских объектов на территории Харькова и Харьковской области. Его целью была радиотелевизионная передающая станция в Харькове.
"Осужденный, понимая противоправность боевого приказа, не отказался от его выполнения и осуществил бомбардировку РТПС в Харькове восемью авиационными бомбами ФАБ-500 общим тротиловым эквивалентом 2 тонны 400 кг", – говорится в сообщении.
В результате бомбардировки телевизионная башня получила повреждения, которые сделали невозможным ее дальнейшую безопасную эксплуатацию. Отмечается, что телебашня и оборудование, размещенное на ней, являются гражданским объектом и не используются в военных целях.
В тот же день украинские военные сбили самолет. Воздушное судно было уничтожено, а пилоту удалось катапультироваться. Его после приземления задержали.
По данным надзорного органа, Лобода является заместителем командира воинской части 6-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа Вооруженных сил России. Суд также удовлетворил гражданские иски трех потерпевших организаций на общую сумму более 1,1 млн гривен (около $30 тысяч).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Пенсионерка чувствует себя обманутой: уменьшилась ценность накоплений, содровская пенсия стала меньше
В редакцию портала Delfi обратилась пожилая женщина,...
Эфир Delfi: ярмарка Казюкаса, муниципальные выборы в Литве и опрос у танка в Вильнюсе
5 марта жители Литвы будут выбирать муниципальные...
Нобелевский лауреат Беляцкий приговорён к 10 годам колонии
Суд Ленинского района Минска в пятницу приговорил...
Какие цены в этом году на Казукасе: некоторые товары подорожали
Казюкас – традиционная вильнюсская ярмарка. Несмотря...
Разница в зарплатах между регионами растет: в 2022 году отрыв достиг 390 евро
Средняя месячная зарплата брутто в Литве (без учета...