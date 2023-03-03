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Суд в Украине приговорил к 12 годам лишения свободы российского летчика Алексея Лободу по обвинению в нарушении законов и обычаев войны (часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 438 УК). Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины.
Ukraina
Ukraina
© Olga Posaškova

По версии следствия, в марте 2022 года пилот российского самолета Су-34 получил приказ об уничтожении гражданских объектов на территории Харькова и Харьковской области. Его целью была радиотелевизионная передающая станция в Харькове.

"Осужденный, понимая противоправность боевого приказа, не отказался от его выполнения и осуществил бомбардировку РТПС в Харькове восемью авиационными бомбами ФАБ-500 общим тротиловым эквивалентом 2 тонны 400 кг", – говорится в сообщении.

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В результате бомбардировки телевизионная башня получила повреждения, которые сделали невозможным ее дальнейшую безопасную эксплуатацию. Отмечается, что телебашня и оборудование, размещенное на ней, являются гражданским объектом и не используются в военных целях.

В тот же день украинские военные сбили самолет. Воздушное судно было уничтожено, а пилоту удалось катапультироваться. Его после приземления задержали.

По данным надзорного органа, Лобода является заместителем командира воинской части 6-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа Вооруженных сил России. Суд также удовлетворил гражданские иски трех потерпевших организаций на общую сумму более 1,1 млн гривен (около $30 тысяч).

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