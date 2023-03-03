По версии следствия, в марте 2022 года пилот российского самолета Су-34 получил приказ об уничтожении гражданских объектов на территории Харькова и Харьковской области. Его целью была радиотелевизионная передающая станция в Харькове.
"Осужденный, понимая противоправность боевого приказа, не отказался от его выполнения и осуществил бомбардировку РТПС в Харькове восемью авиационными бомбами ФАБ-500 общим тротиловым эквивалентом 2 тонны 400 кг", – говорится в сообщении.
В результате бомбардировки телевизионная башня получила повреждения, которые сделали невозможным ее дальнейшую безопасную эксплуатацию. Отмечается, что телебашня и оборудование, размещенное на ней, являются гражданским объектом и не используются в военных целях.
В тот же день украинские военные сбили самолет. Воздушное судно было уничтожено, а пилоту удалось катапультироваться. Его после приземления задержали.
По данным надзорного органа, Лобода является заместителем командира воинской части 6-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа Вооруженных сил России. Суд также удовлетворил гражданские иски трех потерпевших организаций на общую сумму более 1,1 млн гривен (около $30 тысяч).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жители Литвы выбирают мэров и муниципальные советы до 14.00 проголосовали 24,16% избирателей; постоянно дополняется
В воскресенье жители Литвы избирают мэров и...
Из-за войны в Украине - кровавый конфликт в Литве: фанат Путина в больнице, защитник мира - в полиции
Во время попойки в усадьбе спор двух друзей о...
ГИК: в день выборов начато 7 досудебных расследований из-за возможных нарушений
По данным полиции, к утру воскресенья было начато 7...
Фиксируются изменения: литовцев больше не привлекают богатые европейские страны
В Литву возвращается больше литовцев, чем уезжает. И уже...
Литва: некоторые направления рейсов отменены, а самые популярные — дорожают в разы
Месяц назад компания Ryanair отменила несколько...