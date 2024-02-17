Суд в США обязал Дональда Трампа выплатить более 350 миллионов долларов

Также судья Артур Эноргон запретил Трампу занимать должности руководителя или директора любой нью-йоркской корпорации в течение трех лет.

В иске, поданном генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс, Трампа и его семейный бизнес обвиняют в завышении его собственного состояния на 3,6 млрд долларов в год в течение десяти лет с целью ввести в заблуждение банки и ради лучших условий ссуды.

На суде Трамп отрицал свою вину и назвал это дело политической местью.

Суд также постановил, что Дональду Трампу, Trump Organization и ее филиалам запрещено подавать заявки на получение кредитов в любом финансовом учреждении, уполномоченном или зарегистрированном Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк.

Но судья не стал отменять бизнес-лицензии Трампа, что, по мнению некоторых экспертов, могло фактически положить конец его бизнес-империи.