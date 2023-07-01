Суд в Норвегии вновь рассмотрит дело сына экс-главы РЖД

Прокуратура запрашивала в отношении бизнесмена срок в 120 дней лишения свободы, но апелляционный суд Норвегии вынес оправдательный приговор по делу. Защита предпринимателя утверждала, что запрет не распространяется на небольшие беспилотники, используемые в развлекательных целях.

Андрею Якунину вменяют в вину нарушение закона о санкциях, введенных против РФ в связи с полномасштабным вторжением в Украину. По данным следствия, бизнесмен с 3 августа по 6 сентября 2022 года находился на архипелаге Шпицберген и неоднократно запускал в воздушном пространстве Норвегии беспилотные летательные аппараты ( БПЛА ). Однако управление дронами на территории страны для россиян ранее было запрещено в рамках санкций.

Верховный суд Норвегии отменил оправдательное решение по делу бизнесмена Андрея Якунина, сына бывшего главы РЖД и одного из доверенных лиц президента РФ Владимира Путина - Владимира Якунина . Дело о незаконном запуске дронов, в котором обвиняют бизнесмена, будет отправлено на новое рассмотрение, сообщил в пятницу, 30 июня, норвежский телеканал NRK.

Кроме того, БЛПА были замечены в районе объектов энергетической инфраструктуры Норвегии, в том числе в районе платформ для добычи газа, который страна стала поставлять в ЕС, заменив поставки газа из России.

Осенью 2022 года в Норвегии произошел ряд арестов российских граждан по схожим обвинениям - за незаконный запуск БПЛА и незаконную фотосъемку. В тот же период в стране фиксировались случаи полетов дронов вблизи аэропортов, что нарушало их работу.

За запуски дронов в Норвегии были арестованы как минимум девять россиян

Адвокаты Якунина заявили, что обжалуют отмену оправдательного приговора. По мнению защиты, Верховный суд не учел, что Якунин является гражданином не только России, но и Великобритании, и его дело следует рассматривать иначе, чем другие случаи.

Однако Верховный суд посчитал, что малогабаритные дроны попадают под определение "летательные аппараты", в связи с чем их использование гражданами РФ на территории Норвегии и архипелага Шпицберген все еще является нарушением санкций. Решение было вынесено тремя голосами "за" отмену приговора и двумя "против". Ввиду этого окружной суд вернется к рассмотрению дела.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в связи с этими случаями назвал недопустимым то, что "иностранные спецслужбы осуществляют полеты дронов над аэропортами Норвегии". Россияне не имеют право запускать беспилотники над Норвегией, подчеркнул он.

Шпионы могут работать под прикрытием как туристы и исследователи

Все задержанные в этих случаях россияне, в том числе и Андрей Якунин, утверждали, что находятся в стране как туристы и производят съемки именно в туристических целях. При этом волна подобных арестов прошла в октябре 2022 года - после отмены упрощенного визового режима между странами Шенгенского соглашения и РФ, а также закрытия сухопутных границ для россиян в ряде стран ЕС.