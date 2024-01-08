Суд в Норвегии рассматривает новый иск террориста Брейвика

Брейвик подал в суд на норвежское государство, пожаловавшись на свою изоляцию от других заключенных на протяжении последних 11 лет. По его мнению, изоляция нарушает статью 3-ю Европейской конвенции по правам человека, запрещающую "бесчеловечное" и "унижающее достоинство" обращение. В иске указывается на психологические страдания истца и его состояние "на грани самоубийства". По данным адвоката, единственными личными контактами его клиента являются ежедневные, тщательно контролируемые часовые встречи с другими заключенными, а также взаимодействие с сотрудниками тюрьмы. Кроме того, он требует смягчения ограничений на переписку.