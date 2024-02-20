Суд в Москве оставил под арестом журналиста Эвана Гершковича

26 января 32-летнему журналисту продлили срок содержания под стражей до 30 марта. Защита Гершковича пыталась обжаловать это решение.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью бывшему ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону намекнул на готовность обменять Гершковича на Вадима Красикова (он же Вадим Соколов), предположительно, сотрудника российских спецслужб, пожизненно осуждённого в Германии за убийство бывшего полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили.