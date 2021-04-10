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Коронерский суд Лондона пришел к выводу, что бывший бизнес-партнер Бориса Березовского и топ-менеджер "Аэрофлота" Николай Глушков, получивший в 2010 году политическое убежище в Великобритании, был задушен в собственном доме.
Суд в Лондоне признал, что бывший топ-менеджер "Аэрофлота" Глушков был задушен
© AP / Scanpix

Глушков, выступавший с критикой в адрес президента России Владимира Путина, был найден в своем доме в лондонском районе Нью-Молден в марте 2018 года.

Коронерскому суду Западного Лондона были представлены улики, свидетельствующие, что смерть Глушкова была представлена как самоубийство, и что в ней участвовала некая "третья сторона".

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Старший коронер Чиньере Иньяма постановил, что Николай Глушков был убит.

Глушков покинул Россию после того, как был обвинен в хищении средств компании на посту заместителя директора "Аэрофлота".

В 2017 году он был осужден заочно российским судом на восемь лет лишения свободы.

12 марта 2018 года 68-летний Глушков должен был предстать в Коммерческом суде Лондона, чтобы защитить себя, но в тот самый день его тело нашла в его доме дочь Глушкова Наталья.

Это произошло через неделю после отравления "Новичком" в Солсбери бывшего офицера ФСБ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Парамедик Доминик Бил рассказал в суде, что сцена смерти Глушкова вызвала у него подозрения, и напомнил слова друга Натальи Дениса Трушина: "Не трогай здесь ничего, пока не приедет полиция - кто-то его убил".

Суд в Лондоне признал, что бывший топ-менеджер "Аэрофлота" Глушков был задушен
© AP / Scanpix

Заключение патологоанатома, представленное суду, заключает, что нанесенные повреждения могут быть вызваны тем, что кто-то, находившийся сзади, держал Глушкова за шею.

При этом в заключении отмечается также отсутствие травм, указывающих на длительную схватку или удерживание третьей стороной, и отсутствие травм верхних конечностей защитного характера.

Тем не менее, зачитывая вердикт, коронер заявил: "Судя по всей документации, по всем собранным уликам, Николай Глушков умер в результате предумышленного убийства".

Расследование совпало с повторной просьбой контртеррористического подразделения лондонской полиции предоставить дополнительную информацию о смерти Глушкова.

Его руководитель Ричард Смит сказал, что с ним связалось более 1800 свидетелей и было снято более 420 показаний. Как сообщили в полиции, никаких арестов произведено не было, а мотивы еще не установлены.

Глушков был близким другом опального олигарха Бориса Березовского, которого нашли повешенным в своем доме в Беркшире в 2013 году.

В начале 1990-х Глушков был заместителем гендиректора созданной Березовским компании "ЛогоВАЗ", а в 1996 году занял пост заместителя директора "Аэрофлота".

Расследование смерти Березовского не пришло в итоге к определенному заключению о том, покончил ли он жизнь самоубийством или был убит.

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bbcrussian.com
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