Несмотря на то, что суд наконец-то завершился, это решение вряд ли будет окончательным — изначально было понятно, что какая бы сторона ни выиграла процесс, другая подаст апелляцию.

Адвокаты Ассанжа всегда говорили, что этот суд — только начало пути в деле по экстрадиции Ассанжа. И та, и другая сторона в стремлении добиться нужного им решения могут дойти до британского Верховного суда или до Европейского суда по правам человека.

Основная причина, по которой суд принял такое решение, — это состояние психического здоровья Ассанжа. Лондонский судья пришел к выводу, что риск самоубийства слишком велик. И нахождение в американской тюрьме сейчас, когда представители разведки относятся к нему враждебно, может усугубить это состояние.

Это решение не означает, что вина Ассанжа доказана. В обязанности лондонского суда не входил этот вопрос: если экстрадиция все-таки состоится, виновен Ассанж или невиновен в инкриминируемых ему преступлениях, будет решать суд в США. Для адвокатов, представляющих американские интересы в Лондоне, достаточно было, чтобы у судьи возникли "обоснованные подозрения" в том, что основатель WikiLeaks действительно мог совершить преступления, в которых его обвиняют.