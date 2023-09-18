Суд в Гааге начинает слушания по иску Украины к России о геноциде

В своем иске Киев требует привлечь Москву к ответственности за искажение понятия «геноцид» для оправдания нападения на Украину.

Россия заявляла, что пыталась предотвратить геноцид на востоке Украины. Киев отверг это утверждение, заявив, что Конвенция ООН 1948 года о геноциде не допускает вторжения с целью его предотвращения.

Россия утверждает, что Международный суд ООН не имеет юрисдикции в этом деле, поскольку конвенция не регулирует применение силы между государствами.

С 18 по 27 сентября пройдут публичные слушания предварительных возражений, выдвинутых Россией. Они будут проходить в два этапа: 18 и 25 сентября будет выступать Россия, а 19 и 27 сентября Украина.