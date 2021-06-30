Суд в Дюссельдорфе начал рассмотрение жалобы Nord Stream 2

В высшем земельном суде в Дюссельдорфе (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) в среду, 30 июня, приступили к рассмотрению жалобы, поданной компанией Nord Stream 2 AG - оператором газопровода "Северный поток - 2" (СП-2) - против Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNA) Германии.

BNA отклонило заявку Nord Stream 2 AG - освободить прокладку от европейских норм регулирования в германских водах. В обосновании говорилось, что газопровод не был достроен до 23 мая 2019 года и потому не подпадает под исключения из газовой директивы ЕС.

Nord Stream 2 AG: понятие "достроен" или "закончен" не следует трактовать узко

В Федеральном агентстве по сетям уверены, что на "Северный поток - 2" при вводе в эксплуатацию должны распространяться меры регулирования, предусмотренные законодательством ФРГ, европейские нормы, требующие разделения компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортирующих, а также положения, касающиеся доступа к сети и цен.

Представители Nord Stream 2 AG в свою очередь уверены, что понятие "достроен" или "закончен" не следует трактовать узко, однако германский регулятор не согласен с этим.

Согласно новой газовой директиве ЕС, компания-оператор "Северного потока - 2" не должна быть зависимой от "Газпрома", а 50 процентов его пропускной мощности следует резервировать для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но лишь с одобрения Еврокомиссии.

Вердикт ожидается позднее

Nord Stream 2 AG в итоге подала апелляцию на решение BNA, решение будет вынесено позднее коллегией суда по антимонопольным вопросам.

Газовая директива ЕС (часть Третьего энергопакета) предусматривает освобождение от ее правил газопроводов из третьих стран, строительство которых было полностью завершено к 23 мая 2019 года.

Директива 2019/692 вступила в силу 23 мая 2019 года. Она распространяет правила рынка ЕС на газопроводы из третьих стран и обязывает операторов трубопроводов провести выделение на уровне собственности операций по транспорту и внедрить недискриминационную систему доступа третьих поставщиков к системам передачи и распределения на основе публично опубликованных тарифов.