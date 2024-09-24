Суд в Аргентине выдал ордер на арест главы Венесуэлы Мадуро

Суд в Аргентине в понедельник, 23 сентября, выдал ордеры на арест целого ряда членов руководства Венесуэлы, в том числе главы этой страны Николаса Мадуро. „Органы юстиции Аргентины санкционировали арест Николаса Мадуро, (председателя Национальной ассамблеи. - Ред.) Диосдадо Кабельо и других лидеров венесуэльского правительства за преступления против человечности“, - сообщил Аргентинский форум защиты демократии, добивавшийся ареста венесуэльских руководителей.

В постановлении суда констатируется доказанность того факта, что „в Венесуэле имеется систематический план репрессий, насильственного исчезновения людей, пыток, убийств и преследований в отношении части гражданского населения, разработанный как минимум в 2014 году и действующий до сих пор“.