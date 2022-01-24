Основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж сможет подать в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение о его возможной экстрадиции в США. Об этом сообщил Высокий суд Лондона в понедельник, 24 января.
Обвинения против Джулиана Ассанжа
В США Джулиана Ассанжа обвиняют в незаконном получении и публикации секретных данных, а также в сговоре с целью компьютерного взлома. Ему грозит до 175 лет тюрьмы.
C 2021 по 2019 год основатель WikiLeaks скрывался в предоставившем ему убежище в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании. Тогда Ассанж не признал вину, заявив, что шведские власти преследуют его, чтобы выдать Вашингтону.
В апреле 2019 года британский суд признал основателя Wikileaks виновным в неявке на судебное заседание в 2012 году. Власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать Ассанжа.
10 декабря 2021 года Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию Соединенных Штатов на решение о запрете экстрадиции Ассанжа.
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