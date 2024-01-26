Суд продлил арест журналисту Эвану Гершковичу

 
"Голос Америки"
Evanoas Gershkovichius
Evanoas Gershkovichius
ФОТО: AFP / Scanpix
Лефортовский районный суд Москвы продлил на два месяца, до 30 марта 2024 года, арест журналисту американского издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиненному в шпионаже.

Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта прошлого года.

Российское следствие утверждает, что Гершкович собирал секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса.

Подробности обвинения не приводятся.

Правительство США и The Wall Street Journal категорически отвергают обвинения и заявляют о невиновности журналиста, призывая к его немедленному освобождению.

Госдепартамент США объявил Гершковича "неправомерно задержанным".

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"Голос Америки"
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