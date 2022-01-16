Сербский теннисист Новак Джокович из-за отсутствия прививок от коронавируса SARS-CoV-2 не сможет принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) и должен покинуть страну. Такой вердикт в воскресенье, 16 января, вынес федеральный суд в Австралии.

Таким образом апелляция звезды мирового тенниса на решение министра Австралии по вопросам иммиграции, гражданства и культурного многообразия Алекса Хоука о депортации спортсмена отклонена. В качестве основного аргумента Хоук ссылался на тот факт, что присутствие атлета в стране поощрит противников вакцинации на фоне сильнейшей вспышки заболеваемости COVID-19 в Австралии.

Аннулирование визы Джоковича признано законным - в интересах общественности

Вердикт вынесли три судьи федерального суда, признавшие законность аннулирования визы 34-летнего серба в интересах общественности. Главный судья Джеймс Оллсоп отметил, что постановление учло законность и правомерность решения министра, а апелляция, поданная командой Джоковича, была принята во внимание. Оллсоп добавил, что вердикт вынесен тремя судьями единогласно. Полное обоснование будет опубликовано в ближайшие дни, указал он.

Как отмечает агентство AP, вероятнее всего, спортсмен, повторно задержанный 15 января, не сможет выйти из-под стражи до момента депортации. Теннисист находился в одном из отелей Мельбурна, переоборудованном под центр содержания мигрантов.

Постановление о депортации обычно также предусматривает трехлетний запрет на возвращение в Австралию, уточнило AP.

В какие сроки может быть осуществлена высылка, не уточняется.

"Крайне разочарован решением об аннулировании визы"

Сам теннисист уже заявил, что "крайне разочарован" решением об аннулировании визы, передала австралийская газета The Age. В то же время теннисист подчеркнул, что будет уважать вердикт суда и сотрудничать с властями в вопросе депортации. Спортсмен выразил надежду, что сможет вернуться к занятиям теннисом и в будущем выступить на Открытом чемпионате Австралии по теннису. С момента прибытия атлета в Мельбурн 5 января прошло 11 дней.

Спортсмен утверждал что у него не было симптомов COVID-19

Новак Джокович ранее рассказал, что 14 декабря 2021 года он присутствовал на баскетбольном матче, после которого у некоторых посетителей был выявлен возбудитель COVID-19. Двумя днями позднее спортсмен сдал экспресс-тест на коронавирус, показавший отрицательный результат, и ПЦР-тест. Этот анализ оказался положительным, однако Новак Джокович утверждал, что узнал результат лишь 17 декабря, после посещения мероприятия для теннисистов-юниоров в Белграде. Теннисист объяснил, что не испытывал недомогания, а симптомы заболевания отсутствовали.

При этом на следующий день после подтверждения положительного результата Джокович дал интервью французской спортивной газете L'Equipe и поучаствовал в фотосьемке для издания. В свое оправдание спортсмен заявил, что не хотел подводить журналиста. По словам первой ракетки мира, он соблюдал правила социального дистанцирования и был в защитной маске. Джокович признал, что допустил ошибку и должен был перенести интервью. Кроме того, теннисист прокомментировал ложные сведения в своем въездном формуляре, поданном австралийским властям. Спортсмен объяснил инцидент "ошибкой персонала" и указал, что его представители уже передали дополнительные сведения правительству Австралии.

Суд в Австралии отменил депортацию Джоковича

Власти Австралии в начале января аннулировали въездную визу Джоковича. Спортсмен не выполнил необходимые требования по антиковидным ограничениям, объяснил тогда глава Минздрава Австралии Грег Хант. Действия австралийских властей вызвали резкую критику в Сербии. Теннисист был помещен в отель на карантин, однако получил рарешение покинуть его для участия в слушаниях по апелляции в ответ на аннулирование визы. В ходе разбирательств суд распорядился освободить спортсмена из центра размещения лиц, которые должны быть депортированы из страны. Виза Джоковича позднее была отозвана повторно.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января. Его организаторы предупредили, что принять участие в соревнованиях смогут лишь полностью привитые от SARS-CoV-2 спортсмены, а также те, кто переболел и выздоровел в последние шесть месяцев. К турниру будут допущены и теннисисты с медицинскими показаниями против вакцинации. Джокович в преддверии поездки в Австралию утверждал, что попадает именно в эту категорию.