Суд по МН17: озвучены записи переговоров военных ДНР о передвижениях "Бука"

В суде проиграли записи переговоров главы разведки ДНР Сергея Дубинского с заместителем командира батальона "Восток" ДНР Александра Семенова, переговоры Дубинского и министра обороны ДНР Игоря Гиркина, а также многочисленные переговоры Дубинского со своими подчиненными в разведбате.

В разговоре за сутки до крушения "боинга" Дубинский отмечает, что положение ДНР на фронте тяжелое, его люди несут потери. "Если я успею утром получить "Бук" и отправить туда, это будет хорошо, если не успею, то жопа...".

По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля 2014 года ЗРК "Бук", был доставлен к границе России с Украиной в месте, где ее контролировали представители ДНР. Затем комплекс пересек ее и был доставлен в Донецк.

За семь часов до катастрофы Дубинский и его подчиненный, отставной офицер военной разведки армии России Олег Пулатов, могли обсуждать отправку "Бука" из Донецка в сторону села Первомайское Донецкой области. Именно оттуда, по версии следователей JIT, была позже пущена ракета, которой сбили "боинг,"летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Дубинский: "Значит у меня такая просьба и информация. В Григоровке это все стадо поросят уползло на восток. Посмотрите, где там на восток.

Пулатов: А там некуда.

Дубинский: Есть там куда, есть, смотрите. Там есть под горочкой, они прямо около восточного соседа присели. Вся ихняя …[команда] сидит там. Пусть восточный сосед посмотрит и ...[ударит]. потому что в Григоровке осталось только 5-6 БМП.

Пулатов: Понял.

Дубинский: Слушай меня. Сейчас тебе "Крот" притянет "Бук-М" [в 2014 году позывной "Крот" носил еще один подозреваемый по делу - Леонид Харченко, глава разведывательного подразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР]

Дубинский: Надо поставить где-то в районе Первомайска его. "Бук-М"… И придут три танка "Востока" с охраной".

И Дубинский, и Пулатов являются обвиняемыми по делу о крушении МН17, рассматриваемом в суде Нидерландов. Прокуратура считает, что они непосредственно причастны к транспортировке орудия, из которого был сбит "Боинг".

В еще одной обнародованной записи человек с голосом Дубинского в разговоре с человеком с голосом Пулатова обозначает роль, которую мог играть Леонид Харченко (он же "Крот") в транспортировке "Бука". Харченко также проходит обвиняемым по делу о крушении МН17.

Дубинский: Ты ждешь Леню. Леня сейчас ведет эту вот Б-М, ты понял, да?

Пулатов: Да

Дубинский: Бук-бук.

Пулатов: Я понял, да. Я с деревянными разбираюсь.

Дубинский: Я понял. Значит, ты, Леня и все наши находишь Первомайку. В районе Первомайского в резерве ваша задача - охрана этого "Бука" и организация этого… (неразборчиво).

Затем была проиграна и запись разговора людей с голосами Дубинского и Харченко.

Дубинский: Берешь туда только из тех, что вернулись, сколько тебе надо на сопровождение. Раз. Понял, да?

Харченко: Ага.

Дубинский: Остальных оставляешь здесь. Раз. Туда приходишь, там есть рядом Первомайское, посмотри по карте.

Харченко: Я понял.

Дубинский: Где-то в том районе располагаешься. Вытягиваешь туда своих же, кто у тебя остался. И твоя задача - резерв плюс охрана вот этой штучки, которую ты сейчас повезешь.

Харченко: Я понял.

Дубинский: Гюрза [В 2014 году этим позывным, по данным следствия, пользовался Пулатов] туда же подтянется. Давай, если что, я на связи.

В другом обнародованном разговоре Дубинский мог обсуждать с заместителем командира батальона "Восток" Александром Семеновым перемещение "Бука" на Макеевское шоссе (в районе Донецка), чтобы поставить ЗРК в колонну с танками "Востока". Эта колонна затем должна была пойти в район Саур-Могилы, где в тот момент шли ожесточенные бои с украинскими военными.

В суде также проиграли записи разговоров, сделанных за несколько дней до крушения МН17. В них Игорь Стрелков, тогда занимавший пост министра обороны ДНР, говорил собеседникам о тяжелом положении сторонников ДНР в боях с украинской армией и просил предоставить ему средства ПВО, чтобы противостоять украинским военным самолетам.

Стрелков является четвертым обвиняемым по делу о крушении МН17. Ни он, ни другие обвиняемые в зале суда не присутствуют, они объявлены в международный розыск. Из четверых только Олег Пулатов согласился взаимодействовать с судом через своих адвокатов. Все обвиняемые отрицают свою причастность к крушению самолета.

В суде упомянули показания нескольких свидетелей, которые встречали колонну с "Буком" и танками в районе Макеевки, Зугрэса, Снежного и других населенных пунктов, находившихся под контролем самопровозглашенной ДНР.

Изучив биллинг мобильного Харченко, следствие отметило, что его аппарат подключался к вышкам в Зугрэсе, Шахтерске и Снежном, что соответствует предполагаемому маршруту движения военной колонны с ЗРК.

Следствие также смогло найти и приобрести спутниковый снимок от 17 июля 2014 года, на котором видна машина, похожая на "Бук", следующая в составе в колонны в городе Макеевка.

По данным следствия, "Бук" завершил движение в составе колонны в районе супермаркета "Фуршет" в Снежном. Это подтверждается двумя обнародованными в суде записями разговоров людей с голосами Пулатова и Харченко, которые пытаются найти друг друга в Снежном.

Так, в звонке, совершенном в 12:42 (примерно за четыре часа до крушения МН17) человек с голосом Харченко сообщает Пулатову: "Я в Снежном, у "Фуршета", с игрушкой". Пулатов отвечает, что едет туда же.

Пулатов через своих адвокатов сообщил, что не помнит, участвовал ли он в таком разговоре. Однако он уверен, что под игрушкой в беседе понимается не "Бук", а какой-то переносной предмет.

Обнародованные разговоры имели место 16 и 17 июля 2014 года, были перехвачены Службой безопасности Украины и затем переданы Международной следственной группе. Многие участники этих разговоров ранее неоднократно подтверждали их подлинность (некоторые, правда, отмечали, что местами их реплики были смонтированы).

При этом прокуратура Нидерландов неоднократно обращала внимание на то, что перехваты разговоров всех четырех обвиняемых по этому делу логически не противоречат и даже дополняют друг друга. Более того, события, которые они обсуждали, подтверждаются фото- и видеоматериалами, снятыми очевидцами событий 16-18 июля 2014 года в Донбассе, а также показаниями многочисленных свидетелей.