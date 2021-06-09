Свидетелей допрашивали как представители Международной следственной группы (JIT), так и следственный судья.

По итогам этих опросов стало известно о заявлении восьми человек, сообщивших, что видели или слышали полет ракеты в небе недалеко от населенного пункта Снежное (в июле 2014 года, как и сейчас, этот населенный пункт находился под контролем сил сепаратистской "Донецкой народной республики").

Трое свидетелей утверждают, что были в районе места пуска ракеты.

При этом по меньшей мере один свидетель заявил, что за несколько мгновений до крушения "Боинга" МН17 он находился на блок-посту ДНР недалеко от населенного пункта Первомайское, услышал грохот, затем свист и звук разрыва в небе. Через несколько секунд после этого он начал видеть, как с неба сыплются обломки самолета.

Для оценки надежности этих показаний следственный судья изучил данные телефонного биллинга этого свидетеля. 17 июля он действительно находился в том районе, о котором говорит.

Только одна версия

Суд по делу о крушении самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines идет в Нидерландах с марта 2020 года. Обвиняемыми в причастности к гибели самолета и смерти 298 человек являются три гражданина России и один гражданин Украины.

В ноябре 2020 года суд постановил, что единственная версия гибели "Боинга", которая будет рассматриваться на заседаниях, это крушение в результате поражения ракетой зенитно-ракетной установки "Бук", прибывшей с территории России.

Альтернативные сценарии крушения, включая варианты с атакой военного самолета и пуском ракеты украинским "Буком" также были рассмотрены в ходе заседаний. Но, как решил суд, прокуратуре удалось собрать достаточное количество доказательств того, что все альтернативные версии ошибочны.

Подробно о том, что стало известно за полтора года слушаний, можно прочитать здесь.

В МИД России ранее заявляли, что следствие по делу о "Боинге" МН17 политизировано, предвзято и однобоко. А также высказали надежду, что суд будет в полной мере учитывать доводы всех сторон, а не только аргументы обвинения.

"Сбили, молодцы!"

В причастности к крушению самолета обвиняют четырех человек:

Игоря Гиркина (Стрелкова), гражданина России, "министра обороны" так называемой ДНР, отставного офицера ФСБ

Сергея Дубинского, гражданина России, старшего офицера ГРУ армии России в отставке

Олега Пулатова, гражданина России, подполковника запаса ВДВ армии России

Леонида Харченко, гражданина Украины, командира разведподразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР

В прошлом году один из них — Олег Пулатов — согласился взаимодействовать с представителями суда. Адвокаты, защищающие Пулатова, провели с ним видеоинтервью и показали запись в суде в ноябре 2020 года. Согласно показаниям отставного военного разведчика, в момент крушения "Боинга" он не присутствовал в месте предполагаемого пуска ракеты и не знает, что произошло с MH17.

При этом, как отметил судья, в своих показаниях Пулатов не оспаривает основной сценарий следствия (пуск ракеты "Бука" из-под Снежного, находившегося под контролем сил ДНР), а только говорит о своей непричастности к этому пуску.

В апреле 2021 года журналисты общественного телевидения Нидерландов опубликовали новые записи предполагаемых прослушек телефонных разговоров обвиняемых.

На одной из записей человек с голосом Дубинского, обращаясь к человеку с голосом Пулатова, говорит: "Постараюсь сегодня, если ночью притянут "Бук-М", придет сразу туда к тебе". "Потому что больше делать нам нечего, только на "Бук" надеяться", — добавляет на записи этот человек.

Разговор состоялся примерно за сутки до крушения "Боинга".

Ранее и Пулатов, и Дубинский говорили, что узнают свои голоса на большинстве из обнародованных следствием записей разговоров.

Через полчаса после крушения человек с голосом еще одного подозреваемого — Леонида Харченко — докладывает, вероятно, Дубинскому: "Мы на месте, одну уже "сушку" сбили" (имеется в виду истребитель "Су"). "Молодцы, ай, молодцы! Одну "сушку" сбили, молодцы!" — отвечает собеседник.

В интервью адвокатам Пулатов говорил, что в какой-то момент узнал о том, что его номер прослушивается.

"Потом впоследствии мы именно этот телефон использовали как телефон для дезинформации и ввода противника в заблуждение", — заявил отставной разведчик.

При этом, как отмечают следователи, перехваты разговоров Пулатова, Харченко, Гиркина и Дубинского логически не противоречат и даже дополняют друг друга. Более того, события, которые обвиняемые обсуждали по открытой связи якобы для дезинформации противника, подтверждаются данными фото- и видеоматериалов, которые очевидцы событий сняли 16-18 июля 2014 года в Донбассе.

Как ранее поясняли Би-би-си следователи JIT, их задача установить и привлечь к ответственности цепочку людей, причастных к крушению "Боинга", — от экипажа "Бука" до тех, кто отдавал приказы этому ракетному комплексу отправиться на задание 17 июля 2014 года. И защита, и обвинение уже направили запрос допросить военнослужащих 53-й бригады ПВО армии России, базирующейся в Курске.

В 2020 году Русской службе Би-би-си удалось установить имя еще одного человека, который может быть одним из главных фигурантов дела о крушении "Боинга" МН17. В материалах следствия он проходит под псевдонимом "Владимир Иванович". Игорь Стрелков, бывший в тот момент министром обороны ДНР, в перехваченных переговорах упоминал, что подчиняется приказам "Владимира Ивановича".

Люди, лично общавшиеся с "Владимиром Ивановичем", сказали Би-би-си, что за этим именем может скрываться действующий первый заместитель главы пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака.

Один источник, назвавший Би-би-си вероятное имя "Владимира Ивановича", отметил, что после завершения активной фазы конфликта в Донбассе генерал Бурлака получил повышение, а также высшую госнаграду — звание Героя России.