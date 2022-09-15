Суд отклонил апелляцию Google на штраф в 4,3 млрд евро в ЕС

"Суд общей юрисдикции в целом подтверждает решение Еврокомиссии о том, что Google установила незаконные ограничения в отношении производителей мобильных устройств на базе Android и операторов мобильных сетей с целью укрепить доминирующее положение своей поисковой системы, - указано в заявлении базирующейся в Люксембурге судебной инстанции ЕС. - Чтобы лучше отразить тяжесть и продолжительность нарушения, суд считает целесообразным, однако, наложить на Google штраф в размере 4,125 миллиарда евро, поскольку его аргументация в некоторых аспектах отличается от аргументации Еврокомиссии".

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Google выразила разочарование решением суда. "Мы разочарованы тем, что суд не отменил решение полностью. Android создала больше возможностей для каждого, а не меньше, и поддерживает тысячи успешных компаний в Европе и по всему миру", - говорится в заявлении компании. Решение Европейского суда общей юрисдикции может быть обжаловано в высшей судебной инстанции ЕС - Европейском суде.

В чем обвиняли Google?

Всего Еврокомиссия выдвинула три обвинения против американского интернет-концерна. В первую очередь, критике подверглось требование Google к производителям телефонов, использующих Android, всегда устанавливать пакет из 11 программ, разработанных концерном. Кроме того, Еврокомиссия осудила условие корпорации к разработчикам, которые не имеют права создавать собственные операционные системы на базе Android. Третье обвинение было связано с тем, что Google делит выручку от рекламы в поисковике лишь с теми производителями устройств, которые используют на своих телефонах и планшетах исключительно продукцию компании.

Операционная система Android является наиболее популярной в мире - она установлена более чем на 70 процентах смартфонов и примерно 45 процентах планшетных компьютеров. Нынешний штраф, несмотря на его сокращение, стал самым крупным финансовым наказанием за картельный сговор, который Еврокомиссия когда-либо предъявляла отдельной компании.