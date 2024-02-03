Суд ООН решил рассмотреть иск Украины к России, поданный из-за слов Путина о "геноциде" в Донбассе

На предварительном этапе рассмотрения этого иска, который состоялся в сентябре прошлого года, Киев утверждал, что Москва (в том числе лично президент Владимир Путин) использовала ложные обвинения в геноциде в Донбассе для оправдания незаконного вторжения.

При этом суд отверг утверждения Украины о том, что несправедливые обвинения России против Украины в геноциде сами по себе могут являться нарушением международной конвенции о предотвращении геноцида.

Поэтому между Украиной и Россией существовал конфликт по вопросу о том, имел ли место геноцид в Донбассе, сказано в решении.

При этом суд напомнил, что российские власти неоднократно обвиняли Киев в геноциде русскоязычного населения Донбасса, когда объясняли необходимость проведения так называемой «специальной военной операции» (так Москва называет войну, которую она ведет против Украины).

Суд ООН частично отверг утверждения России, которая настаивала, что иск Украины не относится к юрисдикции этого органа.

По мнению Украины, таким образом Россия злоупотребила своими правами и нарушила обязательства по международной Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Конвенция о геноциде от 1948 года определяет, что именно можно считать геноцидом, и закрепляет обязанность стран-ее участниц предотвращать такие преступления и наказывать их виновников.

Россия пыталась доказать, что с правовой точки зрения у суда ООН нет юрисдикции рассматривать иск Украины, который поддержали 32 государства.

«Цель спецоперации — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — так 24 февраля 2022 года президент Владимир Путин обосновал начало войны против Украины. Именно эти слова легли в основу этого судебного спора.

Представители России настаивали, что слова Путина о «геноциде» — всего лишь «риторический оборот», не опирающийся на определения международного права.