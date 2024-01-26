Суд ООН обязал Израиль принять меры предотвращения геноцида

 
Deutsche Welle
Gazos ruožas
Gazos ruožas
ФОТО: Sipa / Scanpix

Международный суд ООН не потребовал от Израиля прекратить военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Суд в Гааге продолжит рассматривать иск ЮАР, обвинившей Израиль в геноциде палестинцев.

Международный суд ООН в пятницу, 26 января, огласил решение о предупредительных мерах по иску Южно-Африканской Республики (ЮАР) к Израилю. Суд в Гааге обязал Израиль воздержаться от любых действий, которые могут подпадать под Конвенцию ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, а также гарантировать, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не совершит актов геноцида в секторе Газа.

Кроме того, Международный суд ООН постановил, что Израиль должен разрешить поставки гуманитарной помощи мирным жителям палестинских территорий. В то же время суд не потребовал от Израиля прекратить военную операцию против радикального исламистского движения ХАМАС в секторе Газа.

Правительство ЮАР приветствовало быстрое решение суда. Вердикт Гааги означает "решительную победу" международного права и "веху в поиске справедливости для палестинцев", подчеркнула официальная Претория. Представители властей Палестинской национальной автономии также приветствовали решение суда ООН.

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