Суд ООН анонсировал слушания иска Армении к Азербайджану

Международный суд ООН в Гааге назначил публичные слушания по иску Армении к Азербайджану с требованием об обеспечительных мерах для недопущения дискриминации армянского населения Нагорного Карабаха. Заседание суда пройдет 12 октября, сообщается в пресс-релизе учреждения в пятницу, 6 октября.

Иск Армении поступил в Международный суд ООН 29 сентября. В нем Ереван требует от Баку дать возможность покинуть Нагорный Карабах всем желающим, обеспечить доступ представителей ООН и Красного Креста к армянскому населению региона и помочь в восстановлении коммунальной системы. Армения также хочет, чтобы Азербайджан признал действительными акты гражданского состояния, выданные властями ранее непризнанной и упраздненной Нагорно-Карабахской республики, и воздержался от "принятия карательных мер против действующих или бывших политических представителей или военнослужащих" НКР.