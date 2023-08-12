Суд ограничил Трампа в разглашении данных о штурме Капитолия

Как указывает агентство Reuters , судья разрешила Трампу поделиться некоторыми неконфиденциальными материалами несмотря на возражения прокуроров. Сторона обвинения настаивала на том, что Трамп может использовать детали конфиденциальных доказательств для запугивания свидетелей и аргументировала опасения постами экс-президента в соцсетях.

Судья: У Трампа будут ограничения, как и у любого другого подсудимого

"Даже двусмысленные заявления сторон или их адвокатов, если их можно будет истолковать как попытку запугать свидетелей или нанести ущерб потенциальным присяжным, могут поставить под угрозу процесс", - заявила судья. Предупреждение прозвучало в рамках полуторачасового заседания, на котором стороны обсуждали рамки дозволенного обнародования информации - это обычная практика в подобных уголовных делах, сообщает издание.

Федеральный судья округа Колумбия Таня Чаткэн запретила бывшему президенту США Дональду Трампу разглашать некоторую конфиденциальную информацию по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, пишет газета The New York Times в пятницу, 11 августа.

"Он фигурант уголовного дела. У него будут ограничения, как и у любого другого подсудимого. Это дело проходит в обычном порядке. Тот факт, что обвиняемый занимается политической кампанией, не дает ему большей или меньшей свободы действий, чем любому обвиняемому по уголовному делу", - заключила Чаткэн.

Трампу предъявлены обвинения по трем разным делам

Обвинения, которым было посвящено заседание, спецпрокурор Джек Смит предъявил Трампу в начале августа. Экс-президента обвинили в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года. Ему вменяют в вину сговор с целью нарушения прав граждан, сговор с целью обмана правительства, воспрепятствование официальным процедурам и сговор с этой целью.