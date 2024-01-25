Суд Ноттингема отправил убийцу-шизофреника в психбольницу на неопределенный срок

Будучи уверенным в том, что он абсолютно здоров, как часто бывает в таких случаях, Калокане перестал принимать прописанные ему лекарства, набросился на сотрудника полиции, который хотел организовать ему визит к психиатру, а потом и вовсе отказался от медицинских услуг.

Далее судья Тернер описал вкратце историю психического заболевания Калокане, который еще в 2019 году, будучи бездомным и проживая в хостеле, начал слышать некие голоса у себя в голове и убедил себя, что за ним установили слежку соседи и агенты разведки MИ-5.

По словам судьи, череда бессмысленных преступлений закончилась лишь после того, как полиция применила электрошокер, чтобы задержать Калокане.

Он подробно описал череду совершенных Калокане преступлений, "от которых все переворачивается внутри" и которые потрясли всю страну и "разрушили жизнь" тех, кому удалось выжить, и близких и родственников погибших.

Вынося приговор, судья Тернер сообщил, что Калокане будет содержаться в клинике строгого режима, "скорее всего, до конца своей жизни".

Полиция поначалу подозревала, что это был теракт, однако позже было установлено, что преступник страдает от параноидальной шизофрении.

В итоге судья Тернер вынес свой вердикт, согласно которому Валдо Калокане, который признал вину с учетом ограниченной вменяемости, будет содержаться в специализированной клинике неопределенно долгий срок.

"Вы все еще находитесь под впечатлением, будто у вас в голове в самом деле звучат голоса и вы не страдаете от психического расстройства", — заметил судья, обращаясь к Калокане, и напомнил собравшимся, что тот по-прежнему отказывается принимать лекарства.

Взвешивая возможное наказание, судья подчеркнул, что до развития у Калокане психического расстройства ему не было свойственно насилие, однако вне зависимости от уровня персональной ответственности за свои действия он по-прежнему остается опасным.

Приводя оценки состояния Калокане, сделанные несколькими врачами уже после его задержания, судья Тернер процитировал одного из психиатров, по мнению которого, тот "никогда не сможет излечиться, и ему потребуется очень долговременный и тщательный присмотр, который почти наверняка продлится до конца его жизни".

"Ему сошли с рук все убийства"

Выступая после вынесения приговора, сын погибшего от рук Калокане водителя фургона Иэна Коутса раскритиковал решение суда, заявив, что "за череду расчетливых, хладнокровных и жестоких убийств" преступник заплатил как за причинение смерти при опасном вождении автомобиля.

"Этот человек — убийца, только убийство его и заботило", — отметил Джеймс Коутс, добавив, что и его семья, и весь Ноттингем понесли тяжелые утраты.

По мнению Джеймса Коутса, и полиции, и системе здравоохранения следовало бы "ответить за свои промахи".

"Этот человек просто поиздевался над системой, и ему сошли с рук убийства", — считает он. Джеймс также восхитился мужеством семей двух погибших от рук Калокане студентов и выразил глубочайшее сочувствие им и другим жертвам Калокане.