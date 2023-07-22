Суд над Дональдом Трампом начнется 20 мая 2024 года

Суд над бывшим президентом США Дональдом Трампом по делу о недопустимом обращении с секретными документами начнется 20 мая следующего года, постановила в пятницу, 21 июля, окружной судья Эйлин Кэннон в Форт-Пирсе, штат Флорида. Адвокаты Трампа протестовали против назначения этой даты, подчеркивая, что любой судебный процесс по делу их подзащитного должен состояться лишь после президентских выборов в США в ноябре 2024 года.

Представитель Трампа заявил, что график судебного разбирательства "позволяет президенту Трампу и его команде юристов продолжать борьбу" против данного уголовного дела. Представитель офиса специального прокурора США Джека Смита отказался от комментариев.

Обвинение из восьми пунктов