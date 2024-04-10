Суд Евросоюза отменил санкции в отношении миллиардеров Авена и Фридмана

В обосновании решения о санкциях говорилось, что Авен и Фридман оказывали материальную или финансовую поддержку российским лицам, принимающим решения государственного уровня, и поддерживали действия и политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Российские миллиардеры это отрицают.
Как говорится в решении суда, ни одна из причин, указанных Евросоюзом при включении миллиардеров в санкционные списки, не является достаточно обоснованной.
Радио Свобода
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