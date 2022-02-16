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В постановлении суда в Люксембурге говорится, что члены ЕС разделяют "общие ценности", такие как "верховенство права и солидарность", и Европейский Союз "должен быть в состоянии защищать эти ценности".
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
© Reuters

Европейский суд в Люксембурге отклонил жалобы Польши и Венгрии на правовой механизм, позволяющий урезать выплаты из бюджета ЕС странам - участницам организации за нарушения стандартов правового государства. Это следует из постановления судебной инстанции, обнародованного в среду, 16 февраля.

"Суд полностью отклоняет иски, поданные Венгрией и Польшей", - говорится в документе. Судьи отметили, что соблюдение членами ЕС "общих ценностей, на которых основан Европейский Союз, таких как верховенство права и солидарность", является условием возможности пользоваться всеми правами, вытекающими из договоров ЕС, и Европейский Союз должен быть в состоянии "защищать эти ценности в пределах своих полномочий".

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) приветствовала вынесенное судом решение, заявив, что оно "подтверждает, что мы на верном пути". По ее словам, ЕК в ближайшие недели предоставит разъяснения, каким образом этот механизм будет применяться на практике.

Польша и Венгрия раскритиковали решение суда

Постановление Европейского суда вызвало возмущение Польши и Венгрии, которые, как ожидается, продолжат судебные разбирательства. Заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета написал в своем аккаунте Twitter: "Мы должны объединиться перед лицом этого посягательства на наш суверенитет". Он подчеркнул, что Польше необходимо "защитить свою демократию от шантажа, цель которого - лишить нас права на самоопределение".

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила на своей странице в Facebook, что "это решение является живым доказательством того, что Брюссель злоупотребляет своей властью", назвав постановление "политически мотивированным".

Иск Европарламента против Еврокомиссии

Еврокомиссия ранее подверглась активной критике законодателей ЕС, активистов и противников властей в Будапеште и Варшаве за то, что она тянет с использованием своих полномочий для лишения этих государств средств из фондов Евросоюза из-за проблем с верховенством закона. Европарламент даже подал иск против ЕК в связи с ее неспособностью принять меры в этом отношении.

Механизм верховенства закона ЕС действует с начала 2021 года. Он предусматривает, что Еврокомиссия может сокращать выдачу средств из совместного бюджета тем государствам, в которых существует угроза нецелевого использования денег из-за нарушений верховенства закона. Польша и Венгрия, опасаясь, что этот инструмент может быть применен против них, в марте прошлого года подали иски против механизма верховенства права в суд в Люксембурге.

Расследование и штрафная процедура

В апреле 2020 года Еврокомиссия инициировала новое расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы в этой стране. От Варшавы требовали привести эту систему в соответствие стандартам ЕС. В 2018 году Европарламент возбудил штрафную процедуру против Венгрии, обвинив Будапешт в неуважении европейских ценностей и нарушении принципов правового государства.

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Deutsche Welle
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