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Суд ЕС в Люксембурге отказал в восстановлении депутатской неприкосновенности бывшему главе администрации Каталонии Карлесу Пучдемону и его двоим соратникам, выступающим за независимость этой северо-восточной области Испании.
Carlesas Puigdemontas
Carlesas Puigdemontas
© AFP / Scanpix

Арест Пучдемона, а также экс-представителей каталонской администрации Антони Комина и Клары Понсати в странах, в которых они находятся, и выдача их испанским властям "представляются гипотетическими", говорится в пресс-релизе суда, обнародованном в пятницу, 30 июля.

Тем самым суд отменил свое июньское решение, которым временно вернул иммунитет политикам. Окончательное решение суда ЕС ожидается осенью, указывает агентство dpa. Пучдемон, Комин и Понсати были лишены депутатской неприкосновенности в результате мартовского голосования членов Европарламента.

Испания добивается экстрадиции Пучдемона и его соратников

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В 2019 году все трое были избраны в Парламент ЕС. Однако они не смогли приступить к исполнению своих обязанностей, поскольку этому препятствовала Испания. Мадрид не первый год добивается экстрадиции Пучдемона и его соратников. Однако из-за парламентского иммунитета власти Бельгии (куда бежали Пучдемон и Комин) и Шотландии (куда отправилась Понсати) не могли дать ход запросам испанской стороны.

Пучдемон, Комин и Понсати покинули Испанию, чтобы избежать судебного преследования после неудавшейся в 2017 году попытки объявить о независимости Каталонии от Мадрида. В октябре 2019 года Верховный суд Испании во второй раз выдал международный ордер на арест экс-главы администрации Каталонии. Основанием для этого стали обвинения в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств.

В июне 2021 года Мадрид помиловал девятерых каталонских политиков, осужденных за предпринятую в октябре 2017 года попытку провозгласить суверенитет этой северо-восточной области Испании.

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Deutsche Welle

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