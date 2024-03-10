Суд: Экс-президент Гондураса виновен в контрабанде кокаина

Суд в Нью-Йорке признал бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса виновным в сговоре с наркокартелями и содействии контрабанде в Соединенные Штаты сотен тонн кокаина. Как сообщило в пятницу, 8 марта, министерство юстиции США, речь идет обо всех трех пунктах предъявленного ему обвинения: о сговоре с целью ввоза кокаина в США, использовании и ношении оружия в ходе этого сговора, а также сговоре с целью применения и ношения оружия.

По словам генпрокурора США Меррика Гарланда, во время своего пребывания в должности в 2014-2022 годах Эрнандес превратил свою страну в "наркогосударство". В судебных документах указывается, что он злоупотребил своим положением и полномочиями в Гондурасе, чтобы облегчить импорт кокаина в США. За это он получил миллионы долларов от группировок в Гондурасе, Мексике и других странах и использовал эти деньги для финансирования своего продвижения в политике.