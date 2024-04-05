Суд Джорджии отказал Трампу в прекращении дела о выборах

"Даже ключевые политические заявления не защищены от судебного преследования, если есть подозрения, что их используют в преступных целях", - цитирует dpa заявление судьи.

Адвокаты Трампа утверждали, что заявления экс-президента, которые, по версии следствия, были сделаны с целью незаконно изменить официальные результаты выборов, подпадают под действие первой поправки к конституции США - она гарантирует свободу слова. Однако судья Скотт Макафи, рассматривавший ходатайство Трампа, отклонил этот аргумент.

Суд штата Джорджия отказал экс-президенту США Дональду Трампу в прекращении "по конституционным основаниям" возбужденного в отношении него дела о вмешательстве в выборы президента страны 2020 года. О решении суда, вынесенном в четверг, 4 апреля, сообщает агентство dpa.

Трамп требовал "найти" для него 11 тысяч голосов в Джорджии

Иск против Трампа в Джорджии был возбужден после попытки экс-главы Белого дома оказать влияние на местных чиновников. На выборах 2020 года Трамп проиграл своему сопернику Джо Байдену.

По версии обвинения, проиграв в штате, президент и его сообщники "отказались признать поражение и сознательно и умышленно вступили в сговор". В обвинении среди прочего упоминается телефонный звонок Трампа главе надзорного органа за голосованием в Джорджии - республиканцу Брэду Раффенспергеру: Трамп уже непосредственно после голосования просил его "найти" более 11 тысяч голосов, которых ему недоставало для победы над Байденом.