Су-24 России нарушил воздушное пространство Швеции в Балтийском море

В заявлении указывается, что российский бомбардировщик Су-24 получил предупреждение, но не отреагировал на него, после чего на его перехват были подняты два шведских истребителя JAS-39 Gripen, в сопровождении которых российский самолет покинул воздушное пространство скандинавской страны.

„Действия России неприемлемы и свидетельствуют об отсутствии уважения к нашей территориальной целостности, - заявил глава шведских ВВС Йонас Викман. - Мы следили за всей цепочкой событий и были готовы вмешаться“.

Агентство AFP обращает внимание, что инцидент произошел спустя три месяца после вступления Швеции в НАТО. В последний раз Россия нарушила воздушное пространство страны весной 2022 года, отмечает AFP.