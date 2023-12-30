Студенты заблокировали перекресток в центре Белграда

Протестующие против результатов выборов в Сербии в пятницу, 29 декабря, на сутки заблокировали правительственный квартал Белграда. Несколько сотников участников акции, большинство которых – студенты, установили 15 палаток на перекрестке у министерства государственного и локального самоуправления Сербии.

Они намерены сохранить блокаду до демонстрации протеста, которая должна пройти днем в субботу. Протестующие, последовавшие призыву студенческого движения "Борьба", требуют от властей опубликования документов ЦИК по результатам выборов и обвиняют власти в фальсификациях и привлечении на голосование в Белграде большого числа сторонников правительства, не живущих в столице, а также десятков тысяч жителей соседней Республики Сербской, которых автобусами привозили в город в день выборов.

В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках